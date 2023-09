Maggioranza sull'assestamento di Bilancio: "Certifica la compattezza del Governo" Analisi a bocce ferme: gestione oculata della spesa

Dopo la contrapposizione molto aspra, durata settimane tra le forze politiche, in Aula ha prevalso “senso di responsabilità di quelle componenti capaci di anteporre l'interesse del Paese alle logiche di partito e di bandiera” – sostengono Dc, Dml ed Npr. Assestamento da cui emerge per la maggioranza “una visione chiara e solida del Paese e del suo futuro sviluppo, che certifica la vitalità, la forza e la compattezza di un Governo che molti detrattori davano ormai al capolinea e che invece ancora una volta ha dimostrato di sapere compiere scelte da buon padre di famiglia”. Più conveniente – scandiscono – sarebbe stato staccare la spina, ricorrendo immediatamente alle elezioni; si è invece scelto di “continuare a lavorare per perseguire obiettivi di vitale importanza”. E li elencano: oltre all'Assestamento, l'abbattimento del debito pubblico e l'Accordo Ue.

Quindi i numeri: “un avanzo primario – ricordano - di 10 milioni di euro, mentre nel previsionale era previsto un disavanzo di 16 milioni”. Tradotto: gestione oculata della spesa pubblica con questa variazione, che al suo interno – tengono a specificare - “contiene misure a sostegno delle famiglie, mutuo primo casa e di supporto per le imprese e il settore agricolo”. Gli alleati rinnovano dunque fiducia all'azione di Governo ma aprono al dialogo “con quelle forze politiche che, come in questa occasione, - concludono - hanno saputo far prevalere l'interesse esclusivo del Paese”.

