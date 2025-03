Maggioranza: Tajani smonta le false accuse contro il Governo I partiti che guidano il Paese intervengono sull'articolo del Sole 24 ore

Maggioranza: Tajani smonta le false accuse contro il Governo.

La lettera di Tajani smonta le false accuse contro il Governo – scrive la maggioranza -, che ribadisce pieno sostegno al percorso di integrazione europea che vede l'Italia come partner strategico e imprescindibile. Per i partiti di Governo la recente comunicazione del Vice Premier, oltre a confermare la solidità di un rapporto bilaterale che si rafforza nel comune obiettivo di finalizzare l'Accordo di Associazione, sottolinea l’eccellente stato delle relazioni bilaterali ed evidenzia che i rilievi di natura tecnica formulati alla Commissione sono in corso di approfondimento e di risoluzione.

Pertanto – conclude - appare evidente come le voci e le speculazioni siano del tutto infondate, così come le teorie interne che ipotizzano un “veto” italiano al proseguimento del percorso.

