Maggioranza tra incontri e scontri: dopo le scintille in NPR, confronto tra Psd e Pdcs.

Si riapre una fase complessa della legislatura dopo la crisi scaturita quattro mesi fa dall'uscita di Rete dal Governo e il conseguente rimpasto. Lo scontro nella lista NPR dopo la sostituzione nel ruolo di Presidente del gruppo Consiliare di Matteo Rossi con Alessandro Mancini, sta creando fibrillazioni in maggioranza, chiamata ad un confronto dal Psd dopo che in una dura nota ha parlato di atto irresponsabile e temerario di Alleanza Riformista che “mette in discussione – accusa - il patto stipulato per il riavvio della legislatura”. Oggi, intanto, l'incontro con il PDCS. Massimo riserbo sui contenuti, anche se si intuisce l'intenzione di ricercare una soluzione che non metta in discussione la tenuta della maggioranza. In NPR lo scontro è ormai conclamato così come l'ammissione da parte del partito di via Rovellino di una convivenza forzata, mal digerita ma accettata nel nome della stabilità di governo.

I consiglieri di Alleanza Riformista, replicando ai compagni di lista, hanno ricordato di aver richiesto, il 27 luglio, la rimozione di Rossi alla guida del gruppo e la sua sostituzione con il membro del PSD Gerardo Giovagnoli, preannunciando – in caso di mancata accettazione - la nomina di un altro consigliere. Cosa poi avvenuta. Sono quindi ore di attesa, tra dubbi su possibili spaccature e nuovi equilibri. In gioco c'è la tenuta di una maggioranza che ha posto, tra le priorità, oltre alla messa in sicurezza dei conti con la legge di bilancio, anche l'accordo di associazione UE, a detta di tutti – politica, parti sociali e categorie economiche – un obiettivo fondamentale da centrare per il futuro del paese.

