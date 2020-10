Maggioranza "vicina" ai Capitani Reggenti uscenti dopo l'attacco di Rf

La Maggioranza di Governo subisce una nuova aggressione mediante l’attacco diretto all’Eccellentissima Reggenza uscente. "Nel clima di cieca aggressione, sorprende in positivo che sia stata unicamente Repubblica Futura ad avviare l’azione di sindacato - si legge in una nota a firma Pdcs, Rete, Noi per la Repubblica e Domani Motus Liberi - dimezzando così la voce dell’opposizione in materia di Giustizia. I partiti di governo esprimono vicinanza ai Capitani Reggenti uscenti, Alessandro Mancini e Grazia Zafferani, del cui operato conforme alle leggi la compagine governativa è assolutamente convinta.

Si dice poi "aperta al confronto con chi sia alla ricerca di un dialogo serio e costruttivo, auspicando che ogni forza politica torni a lavorare responsabilmente, nel rispetto dei ruoli e nell'esclusivo interesse del Paese".



