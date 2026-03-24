Mancati contributi dei non residenti: oltre 2.000 debitori per milioni di euro

La Commissione consiliare Sanità e Territorio è tornata a riunirsi oggi pomeriggio per affrontare due progetti di legge presentati da Rete. Il primo riguarda la trasparenza contributiva e il contrasto a fenomeni distorsivi.

Emanuele Santi, nell'illustrare il testo, chiarisce: “Non pretendiamo l’approvazione integrale, ma che sia uno spunto per migliorare il sistema”. Il Governo, però, dice no al Pdl: il Segretario Stefano Canti ricorda che “nel 2025 sono già state introdotte norme con le stesse finalità”, citando la sospensione e la revoca delle licenze e l’obbligo di informare i lavoratori dopo tre mesi di mancati pagamenti. Evidenzia, inoltre, i dati sugli ammanchi, molto più elevati tra i non residenti: circa 5 milioni di euro non versati per il primo pilastro e oltre 700.000 per Fondiss. Le somme sono già state iscritte a ruolo per la riscossione coattiva tramite l’Esattoria. Anche il Segretario Rossano Fabbri ribadisce che sui temi trattati il governo è già intervenuto, ricordando anche i recenti interventi normativi sul mercato degli autoveicoli, che hanno introdotto controlli più stringenti per ridurre le distorsioni, oggi concentrate soprattutto nel settore dell’usato.

Dai banchi della maggioranza Paolo Crescentini e Massimo Andrea Ugolini confermano che molte delle questioni sollevate sono state già affrontate da legge di bilancio e decreti, concetto ribadito anche da Guerrino Zanotti che comunque apprezza il lavoro di Rete perché “mantiene alta l’attenzione su temi che creano distorsioni e concorrenza sleale”. Dall’opposizione, Matteo Casali parla di progetto “in parte superato, ma utile”, criticando però i ritardi negli interventi, soprattutto sul mercato auto. Gaetano Troina pone l’attenzione sui mancati controlli e sulle difficoltà nel recupero crediti, chiedendo maggiore coordinamento tra uffici.

In chiusura, Santi riconosce i passi avanti, in particolare sul decreto 23 per il mercato delle auto, ma evidenzia le criticità ancora aperte, in particolare sui debiti dei non residenti e sulle difficoltà di riscossione all’estero: “Si percepisce un senso di impunità, ma parliamo di milioni di euro e su questo – afferma - bisogna fare ancora tanto.”







