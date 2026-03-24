COMMISSIONE SANITÀ E TERRITORIO Mancati contributi dei non residenti: oltre 2.000 debitori per milioni di euro La Commissione IV boccia con 7 no e 3 sì il Pdl di Rete per la trasparenza contributiva e il contrasto a fenomeni distorsivi. Maggioranza e Governo: "Le misure proposte sono già state in gran parte recepite".

La Commissione consiliare Sanità e Territorio è tornata a riunirsi oggi pomeriggio per affrontare due progetti di legge presentati da Rete. Il primo riguarda la trasparenza contributiva e il contrasto a fenomeni distorsivi.

Emanuele Santi, nell'illustrare il testo, chiarisce: “Non pretendiamo l’approvazione integrale, ma che sia uno spunto per migliorare il sistema”. Il Governo, però, dice no al Pdl: il Segretario Stefano Canti ricorda che “nel 2025 sono già state introdotte norme con le stesse finalità”, citando la sospensione e la revoca delle licenze e l’obbligo di informare i lavoratori dopo tre mesi di mancati pagamenti. Evidenzia, inoltre, i dati sugli ammanchi, molto più elevati tra i non residenti: circa 5 milioni di euro non versati per il primo pilastro e oltre 700.000 per Fondiss. Le somme sono già state iscritte a ruolo per la riscossione coattiva tramite l’Esattoria. Anche il Segretario Rossano Fabbri ribadisce che sui temi trattati il governo è già intervenuto, ricordando anche i recenti interventi normativi sul mercato degli autoveicoli, che hanno introdotto controlli più stringenti per ridurre le distorsioni, oggi concentrate soprattutto nel settore dell’usato.

Dai banchi della maggioranza Paolo Crescentini e Massimo Andrea Ugolini confermano che molte delle questioni sollevate sono state già affrontate da legge di bilancio e decreti, concetto ribadito anche da Guerrino Zanotti che comunque apprezza il lavoro di Rete perché “mantiene alta l’attenzione su temi che creano distorsioni e concorrenza sleale”. Dall’opposizione, Matteo Casali parla di progetto “in parte superato, ma utile”, criticando però i ritardi negli interventi, soprattutto sul mercato auto. Gaetano Troina pone l’attenzione sui mancati controlli e sulle difficoltà nel recupero crediti, chiedendo maggiore coordinamento tra uffici.

In chiusura, Santi riconosce i passi avanti, in particolare sul decreto 23 per il mercato delle auto, ma evidenzia le criticità ancora aperte, in particolare sui debiti dei non residenti e sulle difficoltà di riscossione all’estero: “Si percepisce un senso di impunità, ma parliamo di milioni di euro e su questo – afferma - bisogna fare ancora tanto.”

A seguire è stato affrontato il Pdl “Per il diritto all’acqua e all’energia”. Dopo il dibattito iniziale, visto l’orientamento contrario di maggioranza e governo, il consigliere di Rete Emanuele Santi ha rinunciato alla votazione degli articoli ritirando il provvedimento. È stato approvato l’ordine del giorno presentato dalla maggioranza in cui si dà mandato ad Aass di proseguire le attività finalizzate ad incrementare l'autonomia energetica, di presentare un piano per la progressiva riduzione dell'impiego delle fonti di energia fossile e di avviare il progetto di comunicazione “Acqua Viva” sull’uso consapevole delle risorse idriche.

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