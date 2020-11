Mancini: "Sto con NPR e con questo Governo" e apre al Mis di Rossano Fabbri Anche Denise Bronzetti, a cui Psd e Md hanno chiesto un passo indietro, ha ribadito fedeltà a Governo e maggioranza, "unica alternativa per risolvere i problemi"

Dopo il duro scontro in Aula tra consiglieri di Noi Per la Repubblica, Alessandro Mancini chiede di abbassare i toni. “Sto con NPR e con questo governo” - scrive - “difenderò con le unghie e con i denti questo quadro politico”. Non ci sta a buttare alle ortiche il risultato elettorale. “La relazione sulla Commissione d'inchiesta sul Cis certifica la bontà della battaglia che dall'opposizione ci ha portato al Governo” - spiega - invitando a non sminuire il lavoro, “per non demolire quel patrimonio comune su cui si è costruita questa maggioranza”. In merito alla prospettiva politica: “la generazione presente in Aula può cogliere la strada del contrasto alla frammentazione, senza il conforto di benedizioni congressuali terze, oppure di padri nobili”.

L'attenzione di Mancini va al Mis, che porta con sé – scrive - le insegne di una storia politica comune. Apre quindi a Rossano Fabbri a cui riconosce di essersi mosso con dignità e senso dello Stato. “E' un rapporto che va coltivato – spiega - e valorizzato nel rispetto dei ruoli”. E' ora da capire se la sua richiesta a “comportamenti più consoni” darà luogo a ragionamenti o se continuerà la battaglia fra fronti contrapposti. Alla richiesta da parte di Psd e Md di un passo indietro, la stessa Bronzetti aveva richiamato alla memoria la relazione Fincapital, dicendo no a due pesi e due misure, e aggiungendo: “se il problema è quello del mio incarico di capogruppo, non sono mai stata attaccata ai ruoli”. Ha poi ribadito fedeltà a Governo e maggioranza, ritenute l'unica alternativa per risolvere i problemi. “Se c'è chi vuole cambiare il quadro politico – ha detto Denise Bronzetti ieri in Aula – lo dica chiaramente”.



