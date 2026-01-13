Manifesto Rete, al via il confronto: si parte da Demos Avviati gli incontri con le forze politiche di sinistra. Giovedì e venerdì sarà la volta di Libera e del PSD

Primo incontro, a poche ore dalla presentazione alla stampa del Manifesto, che rilancia principi e azione politica di Rete. Un confronto che si vuole allargato, a partire dalle forze politiche nell'alveo della sinistra sammarinese, collocazione che il partito rivendica come propria, già dalle origini. Al tavolo per Demos, insieme ad Alessandro Rossi, ci sono proprio le due fuoriuscite, Maria Grazia Zafferani e Sandra Giardi, attiviste storiche di Rete. Il Segretario Giovanni Maria Zonzini, sollecitato già in conferenza stampa su una ipotesi di avvicinamento ribadisce: “Nessun strategia delle alleanze in questa fase, lo vedremo”, parlando di un incontro all'insegna dell'ascolto e guardando ad appuntamento futuri in una chiave di collaborazione.

“Pronti a collaborare con quanti portino avanti politiche delle idee e del fare, in difesa dei diritti della gente” – dice Maria Grazia Zafferani di Demos – che commenta positivamente la fase di riflessione e autocritica avviata da Rete, dalla quale il manifesto ha tratto linfa: “In ogni percorso politico si commettono sbagli e il primo segno di maturità sta nel riconoscere gli errori” – osserva, nel condividere i valori espressi nel Manifesto: “Abbiamo bisogno – dice – di politica vera”. Già fissati, in settimana, i prossimi confronti con Libera e PSD.

