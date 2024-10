INTERFERENZE ILLECITE Manipolazione competizioni sportive, Fabbri: "Verso la ratifica della Convenzione Macolin" Il Segretario di Stato allo Sport in Portogallo per la 18ª Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d'Europa rilancia il ruolo dei piccoli Stati nel contesto della collaborazione internazionale

La buona governance nello sport, che si sostanzia del reciproco supporto tra Istituzioni e organizzazioni sportive. Più di 220 partecipanti, provenienti da oltre 40 paesi si sono riuniti a Porto, in Portogallo per la 18ª Conferenza dei Ministri dello Sport del Consiglio d'Europa. Fra loro il Segretario di Stato Rossano Fabbri che, intervenuto in assemblea, in linea con i temi portanti dell'assise, ha posto l'accento sulla lotta contro la manipolazione delle competizioni sportive, sforzo comune per costruire un ambiente sportivo etico, integro e libero da interferenze di illecite.

Dal momento che neppure la Repubblica è immune da 'scandali' legati al mondo delle scommesse, Fabbri porta all'attenzione della platea internazionale l'esperienza sammarinese, nell'ottica di una rete d scambi, e insiste sui due principi-guida – collaborazione e condivisione – che negli ultimi anni hanno mosso l'azione della governance del settore in territorio, con risultati significativi grazie alla sinergia tra Istituzioni, federazioni e associazioni sportive.

San Marino ha firmato nel 2019 la Convenzione Macolin in materia, pilastro fondamentale per combattere le frodi nello sport, sbarrando la strada alla criminalità organizzata. Convenzione tuttora in attesa di ratifica: un passo, richiamato nella Dichiarazione finale dei Ministri, che proprio per dare maggiore forza al sistema di tutele, sia degli atleti sia della correttezza delle competizioni, dovrebbe – esorta Fabbri – essere compiuto il prima possibile.

Il Segretario di Stato allo Sport mette in luce quindi il ruolo dei piccoli Stati nel contesto della collaborazione internazionale: “Sono convinto – rimarca – che possano diventare, anche in questo campo, modelli di riferimento per Paesi ben più grandi”.

Plaude al lavoro svolto, Alleanza Riformista: “L'espansione globale delle scommesse sportive rappresenta una sfida significativa per la società civile e le autorità pubbliche – sottolinea la forza di maggioranza – pertanto occorre consolidare la cooperazione tra Stati e i partenariati pubblico-privati, garantendo l'integrità delle gare sportive e una regolamentazione efficace delle attività di scommesse”.

