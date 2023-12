ITALIA Manovra, riprende l'esame alla Camera. Giorgetti risponde sul MES

Fari puntati sul Milleproroghe che giovedì – nel giorno in cui era attesa la conferenza stampa di fine anno anno della premier Meloni, poi slittata - approderà sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Oggi alla Camera - dopo il voto di giovedì scorso al Senato- è ripreso l'esame della manovra, per la quale si attende il via libera definitivo venerdì entro le 19. Presente Giancarlo Giorgetti, come chiesto a gran voce dalle opposizioni, che oltre ad emendamenti barricata incalzano sul caso politico del momento, la mancata ratifica del MES.

Il tema principale resta però la manovra, che secondo il titolare del Mef comporterà «un miglioramento di tutti i saldi di finanza pubblica».il ministro dell'Economia, a dispetto delle previsioni si è mostrato disponibile ad affrontare l'argomento Mes "Mai detto che l'Italia l'avrebbe ratificato. Ho letto cose assurde. Il Parlamento sovrano ha votato e ha votato come avevo anticipato in sede europea dove ho sempre detto" che gran parte del Parlamento era contraria e "l'esito sarebbe stato inevitabilmente questo" ha concluso deciso a dimostrare quanto le richieste di dimissioni non lo abbiano indebolito.

Sulla vicenda Mes è soprattutto Antonio Tajani a dover fare i conti con una sconfitta politica, per non avere difeso un trattato su cui puntava il Ppe – la famiglia a cui appartiene FI in Europa. L'astensione è stata una scelta politica, se avessimo votato a favore come il partito democratico avremmo contraddetto quanto già sostenuto anche da Berlusconi".

"Noi siamo il partito popolare europeo in Italia margine della presentazione dell'intergruppo consiliare Noi moderati - Forza Italia “E' lo stesso principio per cui noi ci siamo astenuti per la richiesta di pace in Israele. La pace la vogliamo tutti, ma non si può non condannare anche chiaramente Hamas" ha concluso il ministro degli Esteri, , uscendo dalla conferenza in cui ha annunciato la formazione del gruppo comune con Noi Moderati nel Consiglio Regionale del Lazio.

