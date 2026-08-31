Maratona a tappe in Consiglio: si riparte il 7 settembre, il 15 elezione della Reggenza

Sarà una maratona a tappe la sessione di settembre del Consiglio Grande e Generale. In Ufficio di Presidenza definite date e contenuti. Si torna in Aula dal 7 al 9 settembre, poi dal 15 al 18 e, infine, dal 21 al 23 settembre. Dopo lo stop di agosto, la politica riparte con, sul tavolo, numerosi dossier da evadere, soprattutto i progetti di legge.

Sono ben 17 i pdl all'ordine del giorno, molti dei quali in seconda lettura, come quelli sulla famiglia, sul fine vita, insieme al regolamento consiliare e le disposizioni per la composizione e la nomina della Commissione di controllo della finanza pubblica. In prima lettura, tra gli altri, il pdl sull'edilizia sociale e quelli sul noleggio dei veicoli.

Previste anche le relazioni della Commissione tecnica-amministrativa sulla vicenda di abusi sessuali su minori. Sei sono i decreti da esaminare. Altro capitolo di rilievo: le istanze d'Arengo. Numerose quelle all'attenzione dei parlamentari, ad esempio quelle sui temi cari alla comunità LGBT+ per la rettifica del genere nei documenti e per la registrazione di entrambi i genitori allo Stato Civile per le famiglie omogenitoriali. Passaggio centrale: l'elezione, prevista per il pomeriggio di martedì 15 settembre, dei Capitani Reggenti per il semestre 1° ottobre – 1° aprile.











