Maratona Bilancio: rotto lo stallo in notturna. Possibile oggi il via libera definitivo alla Finanziaria Al termine di lunghe trattative si sarebbe rivelata decisiva, infine, la mediazione su una proposta di RETE; verso una parziale depenalizzazione, de facto, dell'uso di cannabinoidi. Ritirate dalle Opposizioni decine di emendamenti alla Manovra

In notturna, ieri, il perfezionamento del sospirato accordo: epilogo non scontato di confronti fiume. Decisivo quello svoltosi – a quanto pare – nella sala del Consiglio dei XII, dopo una sospensione dei lavori consiliari per permettere la finalizzazione della trattativa. Intorno a mezzanotte l'ufficializzazione; ed il ritiro degli oltre 120 emendamenti aggiuntivi predisposti dalle forze di Minoranza, ad eccezione di una decina: quelli ritenuti di primaria importanza dai proponenti, e giudicati accettabili dalla controparte. “Nemine contradicente”, in Aula, per le proposte oggetto di riformulazione. Fra le quali l'emendamento che avrebbe infine rotto lo stallo.

Di RETE l'input, su una materia che divide le coscienze. All'esito di una complessa mediazione si sarebbe infine raggiunta un'intesa su quella che può essere ritenuta una parziale depenalizzazione, de facto, dell'uso e del possesso di cannabinoidi. Per quantità fino a 3 grammi – a quanto pare – si passerebbe dal misfatto alla contravvenzione. Dunque non più la teorica previsione della prigionia, ma il pagamento di una multa. Sempre non vi sia una recidiva. Intesa mancata, invece, su un'altra proposta del Movimento, riguardante il traffico di influenze. Quanto agli altri gruppi di Opposizione, ok di Maggioranza e Governo a proposte su temi quali il caro-vita ed il sostegno alle piccole imprese. Questo il quadro, stando ad indiscrezioni. Scongiurato, insomma, lo spettro dell'esercizio provvisorio.

Convocata per le 15 la seduta nel corso della quale arriverà presumibilmente l'approvazione definitiva della Manovra. Prima però un passaggio che potrebbe “scaldare” l'Aula. Perché – salvo accordi dell'ultima ora - fra gli emendamenti da votare vi sarebbe anche quello, ormai noto - a firma Libera e DC -, per assegnare nuovi compiti alla Commissione Mista sull'Accordo UE. Nei giorni scorsi si era molto discusso del presunto segnale politico sotteso all'iniziativa, al netto delle smentite. Molto atteso dunque l'eventuale dibattito, e le conseguenti votazioni; sempre che effettivamente l'emendamento giunga al vaglio consiliare. In ogni caso paiono inevitabili, nella “bolla” di Palazzo, speculazioni in ottica elettorale.

