Maratona Decreti: il dibattito si accende su 'autoscuole' e regime fiscale semplificato

Prevedendo un comma decreti eccezionalmente lungo la seduta è convocata, all'occorrenza, fino alle sei di domani mattina. Si potrebbe dunque profilare una notte in bianco per i consiglieri che oggi intanto ne hanno ratificati cinque dei 15 in elenco. Su quello per il consumo, che istituisce anche la possibilità della class action e ha lo scopo di uniformare l’impianto normativo di San Marino a quello dell'Unione europea, raggiunta l'unanimità. Ampia condivisione, inoltre, anche sul decreto che va a dimezzare gli emolumenti per il Presidente e i membri della commissione e-sport.

Emersa, in questo caso, la volontà di un riordino complessivo dei compensi per gli organismi di nomina parlamentare. Passato a maggioranza, il decreto sulla navigazione marittima e nel pomeriggio il dibattito si è acceso su quello che introduce un regime fiscale semplificato, di 24 mesi, per attività commerciali insediate in territorio, da imprese estere. Rete, con una serie di emendamenti, ne chiedeva, di fatto, la cancellazione, paventando concorrenza sleale con le attività esistenti.

Botta e risposta con il Segretario di Stato Marco Gatti che ha difeso il provvedimento, sostenendo che in realtà non introduce vantaggi in termini di tasse ed è piuttosto rivolto a multinazionali che per investire a San Marino puntano a procedure semplificate. Dibattito acceso anche sul decreto con disposizioni afferenti all'attività delle autoscuole. In questo caso a sollevare le obiezioni tutti e tre i partiti di opposizione – Rete, Domani Motus Liberi e Repubblica Futura – contrari alla limitazione del numero delle autoscuole in territorio a due, secondo il parametro di “una ogni 15mila abitanti”, in contrasto con il principio della libera concorrenza. Da Rete e RF evidenziato anche il conflitto di interessi che potrebbe esserci, in questo caso, per uno o due consiglieri di maggioranza. "Facili speculazioni" la replica dai banchi del Pdcs con il Segretario di Stato Marco Gatti che ha ricordato come anche fuori confine, in Italia e a Rimini, ci sia il parametro dei 15mila abitanti. Il dibattito sul decreto 'autoscuole' proseguirà all'avvio della seduta serale.