Marche-San Marino, il neo presidente Acquaroli a Rtv: "Intensificare rapporti e dialogo tra i nostri territori"

Nel servizio, l'intervista al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli

Il neo presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, mette al centro i rapporti con San Marino a pochi giorni dall'insediamento come governatore. Un cambio storico per le Marche che passano al centrodestra dopo 25 anni. In seguito alle esperienze come sindaco e, poi, deputato, Acquaroli - Fratelli d'Italia - parla di ciò che lega i due territori e dei settori su cui puntare per una collaborazione. Sanità, turismo e cultura sono, per il Governatore, alcuni dei comparti d'interesse. Tra i prossimi passi, spiega, quello di entrare in contatto con le istituzioni sammarinesi.

In tema di azione di governo in Regione, diverse le questioni di rilievo. Tra queste, la pandemia da Covid-19 e le mosse da mettere in campo in caso di un eventuale peggioramento della situazione. Acquaroli si sofferma, poi, sulla ricostruzione post-sisma, il "rilancio delle politiche sanitarie nei territori periferici", lo sviluppo economico e le infrastrutture, anche in vista del Recovery Fund.

Nel servizio, l'intervista al presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli