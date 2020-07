PALAZZO PUBBLICO Marco Gatti su prestito da 500 milioni: "Gli advisor sono J.P.Morgan e Rothschild" Nicola Renzi (Rf) annuncia richiesta chiarimenti su costi per lo Stato

Nell'ultima puntata di Palazzo Pubblico, visibile sul nostro sito web, il Segretario di Stato Marco Gatti ha confermato che San Marino si servirà di due advisor internazionali per il maxiprestito internazionale di 500milioni di euro. Nicola Renzi preannuncia che Rf non farà problemi per gli interlocutori scelti ma chiederà chiarimenti sulle spese per lo Stato e sulle modalità adottate per individuarli. J.P. Morgan e Rothschild. Sono i due advisor internazionali di cui si sta servendo il Governo per ottenere il prestito da 500milioni di euro autorizzato nell'ultima sessione consigliare con la Variazione di Bilancio. E' stato il tema centrale della puntata di Palazzo Pubblico andata in onda ieri sera e il Segretario di Stato Marco Gatti, rispondendo al Question Time ad una domanda di Nicola Renzi di Repubblica Futura ha fornito alcuni dettagli, dopo le indiscrezioni circolate sulla stampa. (Nel video lo 'scambio' Gatti-Renzi durante Palazzo Pubblico)

Vai alla puntata di Palazzo Pubblico





I più letti della settimana: