GIOVANI DEMOCRATICO CRISTIANI Marco Mularoni eletto Presidente dei Gdc "La direzione continuerà nel percorso degli ultimi anni, puntando su formazione e relazioni internazionali". L'ex Presidente Lorenzo Bugli: "Sarò più attivo nel partito, portando l'esperienza maturata in questi anni"

29 anni, una laurea in giurisprudenza, Marco Mularoni è stato eletto nuovo presidente dei Giovani Democratico Cristiani, il movimento giovanile del Pdcs. Succede a Lorenzo Bugli che ha guidato i Gdc negli ultimi sei anni, puntando su formazione politica e relazioni internazionali e sostenendo apertamente l'Accordo di Associazione con l'Ue. “La direzione – dichiara Marco Mularoni – continuerà sul percorso che negli ultimi anni abbiamo intrapreso con Lorenzo. Quindi: formazione e rapporti internazionali con novità anche a breve con il lancio della nuova scuola formazione politica 2023/24. Continueremo anche a pungolare il Governo, mantenendo però la nostra linea che negli ultimi ci siamo dati”.

“Ieri, oggi, domani - Perseverare per il bene comune” il titolo del XVIII congresso dei Gdc, presieduto da Markus Krienke, della Fondazione Adenauer. Dopo la relazione introduttiva del presidente uscente Lorenzo Bugli i saluti dei rappresentanti di alcuni partiti - Psd, Rete, Repubblica Futura – e i tre i segretari generali dei sindacati. Tutti hanno riconosciuto ai Gdc un ruolo politico attivo e propositivo nella realtà sammarinese. All'assise anche gli attuali vertici del Pdcs a cui i giovani delegati hanno espresso gratitudine per il sostegno concesso. Lorenzo Bugli passa dunque il testimone a Marco Mularoni ma continuerà, sia pure in una veste diversa, a dare una mano: “Sarò sempre al fianco del giovanile. Non lo abbandonerò assolutamente e – commenta Bugli – sarò ancora più attivo nel partito dove potrò portare l'esperienza maturata in questi anni, anche nei rapporti internazionali”.

