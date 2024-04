Marco Nicolini e Marica Montemaggi all’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa

A Strasburgo al via la seconda sessione 2024 dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa. Partecipa la delegazione consiliare sammarinese composta da Marco Nicolini e Marica Montemaggi. L'Assemblea è chiamata ad esprimersi sulle richieste di dibattiti con procedura d'urgenza riguardanti la morte di Alexei Navalny e la necessità di contrastare il regime totalitario di Putin anche alla luce della persecuzione sistematica dei manifestanti in Russia e Bielorussia contro la guerra in Ucraina. In primo piano anche la richiesta del Kosovo di aderire al Consiglio d'Europa.

