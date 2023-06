CRISI POLITICA Marco Nicolini lascia Rete: "Rimango in maggioranza” L'uscita dal gruppo consiliare del movimento formalizzata in mattinata alla Reggenza. Rumors lo darebbero già in casa Dc. La maggioranza può contare adesso su 34 Consiglieri (compreso nel calcolo Sua Eccellenza Scarano)

Due strade diverse. Marco Nicolini lascia Rete. In mattinata ha formalizzato ai Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini la sua uscita dal gruppo consigliare del movimento. Rumors lo darebbero già in casa Dc, ma per ora nessuna conferma ufficiale.

Dove si colloca? "Ho certamente una decisione da prendere, la prenderò a brevissimo, - dice - ma al momento ho solo formalizzato la mia uscita dal movimento Rete perché io rimango in maggioranza mentre Rete preferisce andare all'opposizione. Prima del prossimo Ufficio di Presidenza dirò in che gruppo politico entrerò. Non rimarrò nel gruppo misto".

Un percorso politico iniziato con Rete: rapporti distesi o se ne è andato sbattendo la porta? "No, non ho assolutamente sbattuto la porta. Per me - assicura - è stata una scelta tormentata, dolorosissima perché io a Rete devo moltissimo. Non tanto per quel che riguarda la scelta della Reggenza, che credo toccasse a me in quel momento, ma perché Rete mi ha difeso quando 9-10 anni fa quando io ero bersaglio di alcune persone - che poi si sono dimostrate essere quello che realmente sono, non vorrei allargarmi... - però no, io con Rete spero di continuare ad avere un ottimo rapporto. Secondo me aveva fatto molto bene al Governo; ha fatto poi questa scelta di andare all'opposizione, io non l'ho potuta seguire, non me la sono sentita perché credo che vi siano cose da fare assolutamente in maggioranza ora".

Conosciamo il suo impegno, portato avanti con passione e competenza a Strasburgo come Capo Delegazione di San Marino presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Cambierà qualcosa in questo senso? Manterrà l'incarico? Cambierà qualcosa? "Questo non sta a me deciderlo, - osserva infine - io al momento sono Capo Delegazione e anche Vice Presidente CoE, credo che sarebbe un peccato essere sostituito ma mi affido alle decisioni della maggioranza. Se vorrà sostituirmi lo potrà fare, ma spero di no, comunque non dipende da me".

