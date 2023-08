Maretta in Npr: "No comment, per ora" del segretario del Psd Giovagnoli Alla base delle frizioni anche la suddivisione del contributo pubblico, tra le varie componenti della lista

Sulle frizioni in Noi per la Repubblica, dopo la lettera di 'richiamo' inviata dai 5 componenti di Alleanza Riformista al capogruppo Matteo Rossi – che è in quota Psd - il Segretario del Partito dei Socialisti e dei Democratici Gerardo Giovagnoli sceglie il silenzio, rinviando eventuali commenti a una fase successiva. Il caso, ad ogni modo, è stato analizzato in segreteria e anche in interlocuzioni in maggioranza. Secondo indiscrezioni a generare le divergenze interne, oltre a questioni prettamente politiche, anche la suddivisione del contributo pubblico ad Npr tra tutte le sue componenti, Ps incluso, nonostante lo strappo coi due consiglieri eletti in quota socialista, Mancini e Simoncini.

L'accordo sarebbe stato raggiunto e c'è stato anche l'avvicendamento del tesoriere con Severino Bollini che è subentrato a Luca Lazzari, neo presidente del Psd, ma le tensioni interne tra le componenti di Npr sono rimaste, con scambi di accuse, sul mantenimento della parola data.

