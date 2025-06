Concluso il comma comunicazioni in Consiglio c'è stato il giuramento come consigliere di Maria Donatella Merlini che, nel Psd, sostituisce Milena Gasperoni, dopo che quest'ultima ha lasciato l'aula, per l'incompatibilità con il suo nuovo incarico di Direttore Generale della Funzione Pubblica. Via libera all'unanimità Consiglio, intanto, al nuovo presidente di San Marino Rtv, con Pasquale Valentini che subentra a Pietro Giacomini.