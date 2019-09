Martedì lo scioglimento del Consiglio: possibile sessione extra per approvare il bilancio 2020

Superata l'iniziale ipotesi di lunedì prossimo, con tutta probabilità sarà nella giornata di martedì che la Reggenza emanerà il decreto di scioglimento del Consiglio.

L'aula poi tornerà a riunirsi, successivamente, nelle giornate di giovedì 26 e venerdì 27 settembre, per approvare l'assestamento di bilancio, ratificare due decreti e per la presa d'atto della graduatoria per la nomina di due giudici d'appello. Verosimile la possibilità di una seduta consigliare straordinaria, per l'approvazione del Bilancio 2020.

Intanto la Segreteria agli Esteri, con una nota, annuncia che saranno diversi i provvedimenti che verranno interrotti a causa della prematura fine della legislatura: dal decreto delegato per l'apertura del mercato immobiliare all'accordo con la Regione Emilia Romagna sui rifiuti. Stop anche alle sessione per i negoziati con l'UE e ai tavoli bilaterali con l'Italia.