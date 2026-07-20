Massimo Andrea Ugolini: "Avanti con il progetto del nuovo ospedale"

Subito dopo il giuramento in Aula, abbiamo intervistato il neo Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini.

Segretario, con quale spirito si accinge a ricoprire questo incarico così importante e delicato? "Con grande spirito di servizio e con la consapevolezza di raccogliere un'eredità importante. Subentro a Mariella Mularoni, che in questi anni ha dato un impulso significativo alle politiche sanitarie sammarinesi. Il mio obiettivo è quello di proseguire il lavoro avviato, nel solco delle linee programmatiche del Governo della 31esima legislatura e dell'ordine del giorno approvato il 27 febbraio scorso, che individua alcune priorità fondamentali per la nostra sanità. Tra queste ci sono lo smaltimento delle liste d'attesa, il potenziamento della medicina territoriale, una maggiore attenzione alle persone più fragili, lo sviluppo della RSA Casale La Fiorina, le politiche per la disabilità, il rafforzamento dell'assistenza domiciliare territoriale e la tutela dei minori. Un altro obiettivo sarà quello di riuscire ad attrarre professionisti qualificati, medici di alto livello, per valorizzare ulteriormente la sanità sammarinese, che rappresenta un pilastro fondamentale della nostra comunità."

Un tema centrale è quello della nuova struttura ospedaliera, un progetto di cui si parla ormai da tempo. A che punto siamo? "C'è sicuramente un progetto avviato nella precedente legislatura. Cercheremo di riprendere in mano il progetto con il Segretario al Territorio Ciacci, che credo sia andato avanti in questi anni sugli studi di fattibilità. Cerchiamo di continuare a dare le gambe a questo progetto”.







