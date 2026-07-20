CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Massimo Andrea Ugolini è il nuovo Segretario alla Sanità In apertura di Consiglio il giuramento anche di Massimo Maiani, nuovo consigliere tra le fila del Pdcs

Massimo Andrea Ugolini è il nuovo Segretario alla Sanità.

È ripartito nel pomeriggio il Consiglio Grande e Generale con il giuramento del nuovo Segretario di Stato alla Sanità Massimo Andrea Ugolini, nominato venerdì con 38 voti favorevoli, 9 contrari e un non votante. Ugolini ha giurato di fronte ai Capitani Reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva, a perfezionamento della procedura dell’incarico. In Aula è subentrato al suo posto, tra le file della Dc, il consigliere Massimo Maiani, alla sua prima esperienza in Consiglio Grande e Generale.

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