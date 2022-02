QUIRINALE Mattarella ai Capitani Reggenti "obiettivo rafforzare vincoli di amicizia che ci uniscono" La risposta del presidente italiano al messaggio di Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini all’indomani della sua rielezione

Sergio Mattarella risponde al messaggio dei Capitani Reggenti in occasione della sua rielezione, esprimendo gratitudine per l’alta considerazione a livello personale. Sono parole di apprezzamento e di stima quelle che arrivano dal Quirinale, con una prontezza che lascia trapelare come sia vivido e presente il ricordo della visita di Stato del maggio scorso, con l'auspicio - scrive il Capo di Stato - “di proseguire il lavoro fin qui realizzato, con l‘obiettivo di rafforzare costantemente – giorno dopo giorno, anche attraverso il percorso associativo alla comune casa europea e ai suoi valori – i vincoli di amicizia che uniscono i nostri Paesi e i nostri Popoli”. Il Presidente Mattarella definisce inoltre una ragione di incoraggiamento il poter contare sulla collaborazione della Reggenza. All'indomani della sua rielezioni infatti Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini avevano espresso ammirazione per 'l’esemplare spirito di servizio e senso di responsabilità dimostrati nel delicato momento, augurandosi che il nuovo mandato confermasse e consolidasse il dialogo, la collaborazione e cooperazione per affrontare insieme le problematiche di comune interesse'.

