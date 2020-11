Matteo Ciacci eletto per acclamazione primo segretario di "Libera" Il Congresso ha approvato manifesto e mozione conclusiva.

Matteo Ciacci è stato eletto per acclamazione segretario di “Libera” al Congresso di fondazione che si è concluso poco dopo le 13 al Palazzo dei Congressi Kursaal di San Marino Città. Alla base del nuovo partito le esperienze politiche di SSD, Civico 10 e “Riforme e Sviluppo”. L'assise ha approvato all'unanimità il manifesto e la mozione conclusiva. “Vogliamo essere una alternativa di centro sinistra – ha dichiarato Ciacci – al populismo e ai conservatori che stanno governando il paese facendolo scivolare in una deriva autoritaria senza aver prodotto alcun risultato utile per i cittadini”.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: