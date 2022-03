Matteo Ciacci si dimette da Segretario politico di Libera e rimette il mandato agli organismi

Martedì, in Consiglio, un confronto a tratti acceso sul caso di cronaca che ha visto il coinvolgimento di un politico: una lite tra fidanzati poi degenerata, si era detto. In Aula non era stato fatto il nome del consigliere, ma era risultato chiaro si trattasse di un rappresentante di Libera. Oggi Matteo Ciacci interviene pubblicamente, pur non entrando nello specifico degli accadimenti, per ragioni di “tatto” e “riservatezza”. “Sto vivendo momenti non semplici – afferma -, carichi di emozioni” e “riflessioni”. Sottolinea di aver sempre dimostrato di assumersi le proprie responsabilità, e di essere coerente; mettendo le proprie ambizioni in secondo piano. Da qui la decisione di dimettersi da Segretario politico di Libera. E ciò a tutela del partito; e soprattutto dei protagonisti e delle famiglie di una “vicenda personale” sulla quale, afferma, sono state scritte e dette “cose non corrette”, “che non meritano di essere strumentalizzate”. “Proseguirò comunque il mio impegno politico – conclude Ciacci - con la serietà e la passione di sempre”.