CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Matteo Ciacci su 'Pianificazione': "Strumento snello e dinamico. Affronta esigenze sociali" Pdl approvato a maggioranza. Opposizione contraria. Per Matteo Casali di Rf "Disattesa una promessa di Libera"

La Pianificazione Territoriale Strategica portata in aula dal Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci ha ricevuto, a maggioranza, il via libera del Consiglio ed è legge. Il nuovo strumento urbanistico di governo del territorio, arriva a 34 anni dall'ultimo Piano Regolatore Generale. Il pdl si articola in un piano di tutela, salvaguardia e valorizzazione; piani tematici, il programma pluriennale di attuazione; i piani particolareggiati, Introdotta la 'funzione h' per le comunità abitative, il co-housing e lo studentato. Nella seduta odierna approvati gli ultimi 13 dei 60 articoli del provvedimento. Tra questi i progetti per interventi di rigenerazione speciale, dedicati alle due aree in degrado dell'Ex Symbol e dell'Ex conceria ad Acquaviva, entrambi di proprietà di istituti di credito. La maggioranza compatta ha sostenuto convintamente la Pianificazione Territoriale Strategica, considerata uno dei provvedimenti più importanti della legislatura. Altrettanto compatta l'opposizione, nell'esprimere un voto negativo.

“Una promessa disattesa – commenta Matteo Casali di Repubblica Futura – da parte di Libera che per due legislature e nell'ultima campagna elettorale ha sostenuto fosse necessario un Piano Regolatore Generale e quando ha avuto la possibilità di farlo, non l'ha fatto per accondiscendere il potente alleato di Governo. Si è optato per una pianificazione tematica, a compartimenti stagni, e non generale che potesse comprendere e considerare unitariamente i problemi del territorio. Se poi, con la 'funzione h' si pensa di risolvere il problema abitativo di questo paese, allora vuol dire che continuiamo a prendere in giro i sammarinesi che hanno bisogno di una casa”.

“Alle critiche – dichiara il Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci – rispondiamo come sempre con i fatti. Dopo tanto tempo siamo riusciti a superare il prg del 1992, con una impostazione veloce, dinamica, snella, più al passo coi tempi, che è la pianificazione strategica e la pianificazione tematica. Parallelamente andremo ad affrontare alcune esigenze sociali che non possono essere ulteriormente rinviate. Un bel lavoro di squadra, una sintesi raggiunta che ci soddisfa enormemente. Una pianificazione che proseguirà per ridare lustro al nostro territorio che merita davvero tanto”.

Il Consiglio ha poi dibattuto sul riferimento della Commissione Consiliare Speciale per le Riforme Istituzionali, ad opera del co-presidente Filippo Tamagnini. Opposizioni irritate, non per il riferimento – che ha ricevuto ampio apprezzamento - ma per via del pdl sul regolamento consiliare, predisposto dalla maggioranza, in esame nella seduta di mercoledì mattina. Il tema infatti viene ritenuto di stretta pertinenza della commissione speciale, il cui lavoro, in tal modo risulterebbe svilito.

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