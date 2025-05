Matteo Ciacci sulla gestione rifiuti: "Estendere il porta a porta a tutto il territorio"

Sarà Gian Nicola Berti di Alleanza Riformista a sostituire temporaneamente Denise Bronzetti alla presidenza della quarta Commissione consiliare permanente durante il semestre reggenziale. La nomina è avvenuta in apertura di seduta.

A seguire il comma comunicazioni e tra gli interventi più rilevanti quello del Segretario di Stato al Territorio Matteo Ciacci in replica alle osservazioni di Mattia Casali, di Repubblica Futura, che aveva denunciato uno “stallo nella gestione dei rifiuti” dopo l’audizione del Direttore AASS di fine novembre, favorevole al sistema porta a porta come via maestra. Ciacci ha confermato che l’obiettivo del governo è arrivare a una soluzione definitiva e condivisa, annunciando che già nel prossimo mese sarà presentata una proposta concreta. L’indirizzo politico, ha sottolineato, è di estendere la raccolta porta a porta su tutto il territorio nazionale. “Un passo fondamentale – ha dichiarato – anche perché i dati sulla raccolta differenziata sono tutt’altro che incoraggianti e siamo fermi al 43-44%, lontani dagli obiettivi europei e dagli impegni presi con le regioni”. In parallelo Ciacci ha ribadito la necessità di investire nelle isole ecologiche per migliorare l’efficienza complessiva del sistema.

In comma comunicazioni anche il problema 'denatalità'. Miriam Farinelli, di RF, ritenendo insufficienti le misure introdotte dalla legge sulla famiglia del 2022, ha delineato alcune proposte tra cui l'estensione anche agli uomini del rimborso del 50% dei costi per la procreazione medicalmente assistita, riconosciuto attualmente solo alle donne, sottolineando come in tutta Italia il ricorso a queste tecniche sia in continuo aumento.

La commissione ha poi ascoltato i riferimenti del Segretario Ciacci su una serie di Istanze d'Arengo approvate in tema di territorio. Tra queste quella sulla previsione di capitoli di spesa nei bilanci dell'Azienda dei Lavori Pubblici per la salvaguardia del territorio. Ciacci ha ricordato che nel Bilancio Previsionale 2025 sono aumentati raggiungendo i 3,6 milioni di euro per interventi su viabilità, bonifiche ambientali e verde pubblico con un incremento di oltre mezzo milione rispetto all’anno precedente.

In merito all’istanza approvata per l’installazione di dispositivi di rallentamento del traffico, come autovelox o opere simili, nei pressi di un asilo nido ad Acquaviva, si è sviluppato un dibattito da cui sono emerse perplessità, in ottica generale. Alcuni commissari hanno infatti lamentato un uso arbitrario e una collocazione discutibile degli autovelox, citando come esempio il caso di via Monte Ulivo, menzionato da Filippo Tamagnini del Pdcs. Altri hanno sollevato il dubbio che gli autovelox siano usati più per fare cassa che per sicurezza. Michela Pelliccioni, di Domani Motus Liberi, ha suggerito di valutare il ricorso all’intelligenza artificiale per monitorare e regolare la velocità dei veicoli, come già avviene in Spagna e Francia.

Slitta al 2026 la ristrutturazione manutentiva della mensa di Ca' Chiavello: “Per il 2025 - ha dichiarato il Segretario Ciacci - abbiamo concordato con la Giunta di destinare le risorse ad interventi ritenuti più urgenti”.