Matteo Rossi e Lorenzo Bugli sono i nuovi Capitani Reggenti.

La Cerimonia solenne si apre con l'alzabandiera sulle note dell'Inno nazionale, eseguito dalla Banda Militare. Da Piazza della Libertà i corpi militari, in corteo, si spostano a Palazzo Valloni: lì i Capitani Reggenti eletti ricevono l'omaggio dei rappresentanti diplomatici accreditati in Repubblica.

Emergono nell'atteso discorso d'ingresso dei Capitani Reggenti eletti, i valori democrazia e tolleranza alla base della comunità sammarinese. Il discorso ha richiamato i giovani e il loro ruolo centrale, insieme al valore delle comunità sammarinesi all’estero. Ampio spazio è stato dato all’Accordo di Associazione con l’Unione Europea, considerato una scelta epocale che rafforzerà sovranità e sviluppo. Riaffermato l’impegno di San Marino per la pace, il dialogo e il sostegno ai più fragili, dagli anziani ai giovani, fino alle famiglie. La Reggenza si propone come ponte tra passato e futuro, garantendo stabilità, apertura e difesa dei diritti umani nel segno della tradizione repubblicana.

Al termine si forma il corteo reggenziale che dal Valloni, sfilando lungo le contrade del centro, arriva a Palazzo Pubblico per l'incontro con i Capitani Reggenti uscenti, Denise Bronzetti e Italo Righi. Insieme per la prima volta, le due coppie reggenziali raggiungono poi la Basilica del Santo per la Messa solenne, celebrata nell'occasione dal Vescovo di San Marino – Montefeltro, Mons. Domenico Beneventi.

Dopodiché il ritorno a Palazzo per il momento culminante della cerimonia, il passaggio dei poteri, anticipato dall'Orazione Ufficiale pronunciata dal Commissario Europeo per il Commercio, la Sicurezza Economica, le Relazioni Interistituzionali e la Trasparenza, Maroš Šefčovič - introdotto dal Segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Nel suo intervento, Šefčovič ha sottolineato il valore storico e democratico di San Marino come parte della famiglia europea. Ha ribadito l’importanza dell’unità in un contesto globale segnato da conflitti e incertezze economiche. Al centro del discorso il futuro Accordo di Associazione UE–San Marino, destinato a garantire accesso al mercato interno europeo, nuove opportunità per giovani, cittadini e imprese, nel pieno rispetto della sovranità sammarinese. L’accordo offrirà certezza giuridica, integrazione economica e cooperazione più stretta.

A seguire il giuramento con la formula latina letta dal Segretario di Stato agli Interni Andrea Belluzzi, che precede lo Scambio del Collare di Gran Maestro di San Marino, l'ultimo atto della cerimonia, carico d'intensità.

I Capitani Reggenti, Matteo Rossi e Lorenzo Bugli assumono l'Alto mandato per il semestre 1° ottobre 2025 – 1° aprile 2026. Salgono entrambi per la prima volta alla Suprema Magistratura.

