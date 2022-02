Matteo Rossi scrive a Iro Belluzzi: “Io ti comprendo, ma non riesco più a seguirti” Il presidente del Psd analizza la fuoriuscita di Belluzzi dal partito e dal gruppo consigliare. Nella scelta dei segretari di Stato in quota Npr il punto di rottura

Il presidente del Partito dei socialisti e dei democratici, Matteo Rossi, affida ad un comunicato stampa il proprio pensiero alla luce della fuoriuscita di Iro Belluzzi dal partito e dal gruppo consiglio di Npr. Con toni confidenziali, gli ricorda come lui non possa considerarsi un corpo avulso dal partito che ora critica. E come sia stato proprio lui a puntate i piedi quando, nel 2019, Libera - con il quale Belluzzi ora si accasa da indipendente - si avvicinava al Psd per dare una “casa comune alla Sinistra”. Dopo il “risultato dignitoso” di Noi per la Repubblica alle elezioni - ricostruisce Rossi - Federico Pedini Amati e Andrea Belluzzi sono diventati segretari di Stato e “all'improvviso non andava più bene niente”. Questo, secondo il presidente, il momento della rottura. “Caro Iro, io ti comprendo, ma non riesco più a seguirti”, si legge nella nota. “Sono sicuro - conclude il presidente del Psd - che ritroverai in Libera la serenità, la tranquillità e - a quanto pare - la lucidità che qui non avevi più”.

