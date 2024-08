#MEETING24 Matteo Salvini al Segretario di Stato Fabbri: "Sempre a disposizione degli amici di San Marino" Primo contatto tra il vice presidente del Consiglio e il neo titolare dell'Industria. Allo stand del ministero il ministro attraversa virtualmente il Ponte sullo Stretto

Arriva come sempre scortato da forze dell'ordine ma soprattutto dalle persone, che gli chiedono selfie e strette di mano, che lui non lesina mai. Si è concesso a telecamere e fotografi, salendo anche su un trattore per strappare la foto del giorno. Quest'anno il suo ministero al Meeting ha fatto le cose in grande, lo stand del Mit infatti occupa quasi tutto un padiglione, secondo il Fatto Quotidiano è costato 500mila euro e lui ne parla con fierezza.

E lo attraversa anche lui, per la prima volta, anche se solo virtualmente, il suo Ponte sullo Stretto che vuole assolutamente realizzare. In seno alla maggioranza, che si rivedrà il 30 agosto, ci sono sensibilità diverse sullo ius scholae, che da' la cittadinanza a chi compie un ciclo di studi. Il ministro Tajani, che domani è atteso al Meeting, sarebbe favorevole, ma la Lega no, ci sono frizioni? Essendo in Romagna, non ha potuto evitare di dare rassicurazioni agli amici balneari.

Prima del talk sulla sicurezza stradale, insieme al ministro dell'Interno Piantedosi e a Loris Capirossi, il ministro ha potuto fare una prima conoscenza con il Segretario di Stato all'Industria Rossano Fabbri. “Sempre a disposizione degli amici di San Marino”, ha risposto il ministro.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti

