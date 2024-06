STAMPA ESTERA Matteo Salvini su San Marino: "Mi sto occupando dei collegamenti tra i nostri Paesi" Il vice presidente del Consiglio augura buon voto alla piccola Repubblica: "Democrazia esemplare"

Arriva alla Stampa Estera convinto di far bene alle europee: sento un clima positivo, dice, così come lo percepiva negativo due anni fa alle politiche. Augura buon voto agli amici sammarinesi, dice, e promette di dar seguito alle sue promesse elettorali, in particolare sulla doppia tassazione che affligge pensionati e lavoratori italiani. Poi il fuoriprogramma, la candidata di Stati Uniti d'Europa Antonella Soldo irrompe e lo contesta sulla legalizzazione della cannabis, portando una piantina col volto del ministro, che ne approfitta per ribadire il suo netto rifiuto ad ogni tipo di droga.

Nel video gli interventi di Matteo Salvini, ministro Infrastrutture e Trasporti

