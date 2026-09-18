CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Mediazione sulle regole del gioco ma l'opposizione resta contraria Testo rivisto rispetto alla prima lettura: via il taglio dei tempi di intervento, resta la 'tagliola'

Il progetto di legge qualificata di modifica del regolamento consiliare è arrivato in aula profondamente rivisto rispetto alla versione originaria, finita al centro delle polemiche delle opposizioni che l’avevano definita una “legge bavaglio”. La maggioranza ha ridotto e modificato il testo iniziale e, come spiegato dal capogruppo della Dc Manuel Ciavatta, di fatto, restano due emendamenti principali sui quali si concentra il confronto. Il primo riguarda l’introduzione, come procedura ordinaria, dell’esame dei progetti di legge in Commissione, in sede redigente: dopo la prima lettura l’articolato verrebbe dunque vagliato in Commissione, per poi tornare in Consiglio solo per il voto sugli emendamenti e sul testo finale.

Il secondo punto è la cosiddetta “tagliola”: dopo 25 ore dall’inizio dell’esame dell’articolato, la maggioranza potrebbe chiedere una votazione complessiva sugli emendamenti che non intende sostenere, con l’obiettivo di ridurre i tempi dell’esame. Nel testo rivisto figurano inoltre la possibilità per ciascun gruppo di indicare membri supplenti nelle Commissioni e la riduzione a tre commissari del numero necessario per chiedere la trasmissione radiofonica di una seduta o di singoli argomenti.

Viene invece eliminata la parte relativa al contenimento dei tempi degli interventi in aula, presente nella versione originaria. Sul provvedimento restano tuttavia differenze rilevanti tra la maggioranza, soddisfatta del risultato raggiunto, e l'opposizione. Repubblica Futura ha riconosciuto i passi avanti rispetto alla precedente versione e dato disponibilità a proseguire il confronto, ma ha confermato l’orientamento contrario. Domani Motus Liberi ha espresso a sua volta forti perplessità, contestando in particolare le modifiche che incidono sulle modalità del confronto, chiedendo ulteriori correttivi al testo. Rete ha invece ribadito la netta contrarietà alla “tagliola”, affermando che il gruppo non intende accettarla. Critiche da tutta l’opposizione anche sull’emendamento che disciplina il recepimento dell’acquis comunitario.

I lavori si sono chiusi alle 13.30 e riprenderanno lunedì alle 14, con la prosecuzione dell’esame del pdl sul regolamento.

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