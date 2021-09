Medicina di base: ipotesi di riforma sul tavolo del Congresso di Stato

Il Comitato Esecutivo Iss e il Direttore cure primarie Agostino Ceccarini sono stati auditi questa mattina in Congresso di Stato, per relazionare su criticità ed ipotesi di riforma della medicina di base in un'ottica di miglioramento del servizio. Un confronto – fanno sapere dal Governo - lungo e approfondito su una questione di cui si discute ormai da mesi. Il Congresso ha poi adottato la delibera con il protocollo sull'accordo tra Italia e San Marino in materia di frequenze radiotelevisive.