SAN MARINO Medio Oriente al centro della Commissione Esteri: avanzata la possibilità di audizione dell'ambasciatore israeliano Si è parlato anche di Accordo di Associazione e Balcani a seguito dell'iniziativa Adriatico - Ionica in Grecia

La strage umanitaria e gli sviluppi del conflitto in medio oriente monopolizzano il comma comunicazioni della Commissione Affari Esteri. Il Segretario di Stato Luca Beccari, dopo aver relazionato sugli incontri istituzionali avuti nelle ultime settimane, ha avanzato ai commissari la richiesta dell'Ambasciatore Israeliano di poter essere sentito in commissione.

“So che ci sono richieste, come quelle del Collettivo per la Palestina, di prese di posizioni forti verso Israele come l'interruzione dei rapporti diplomatici – afferma Beccari – ma San Marino non lo ha mai fatto, neppure con stati come la Russia che stanno portando avanti altrettante azioni forti”.

“Di fronte alle derive estremiste che sta portando avanti Israele – commenta Dalibor Riccardi, Libera – è importante che il nostro paese continui con dialogo e volontà di ribadire nostri principi, come abbiamo fatto con il riconoscimento della Palestina. Riguardo la possibile audizione dell'Ambasciatore Israeliano è certo che non troverà la mia persona in aula, per me è inaccettabile quanto sta accadendo”.

Molto duro Matteo Zeppa, Rete: “Dal 18 marzo, data in cui è stato proclamato il cessate il fuoco, sono stati uccisi 1.309 bambini, 50.000 da inizio guerra. Sono schifato e inorridito. Mancano solo i filmati in bianco e nero per tornare a quanto vissuto nello scorso secolo e noi guardiamo alla diplomazia?”.

Manuel Ciavatta, Pdcs, rileva come sia importante essere capaci di dialogare con tutti e creare ponti “anche con chi sbaglia”. “I fatti che stanno accadendo nella Striscia di Gaza – riporta Gerardo Giovagnoli, Psd – sono drammatici; c'è un popolo vessato e non si può che prendere atto di una volontà criminale”.

Fabio Righi, Domani Motus Liberi, ritiene che sia importante continuare a portare posizione forte di San Marino nella tutela dei diritti e valori nei contesti internazionali. Non solo Gaza, focus anche sui Balcani con il resoconto del commissario Matteo Rossi, Psd, che insieme ad Emanuele Santi, Rete, hanno partecipato alla 19° iniziativa Adriatico – Ionica in Grecia: “Come paese, vista anche l'avvicinarsi della firma dell'Accordo di Associazione, dobbiamo impegnarci e dichiararci favorevoli all'allargamento dell'Unione Europea nei Balcani e far si che questi processi prendano un'accelerata significativa”.

Nicola Renzi, Repubblica Futura, evidenzia poi come nel mondo stiano accadendo fatti inimmaginabili fino a pochi anni fa come il divieto di iscrizione degli studenti stranieri all'università di Harvard: “Nostro ruolo è quello di far capire che noi siamo sempre per difendere libertà”.

