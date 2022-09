CAMPAGNA ELETTORALE Meloni (FdI) propone riforma per arrivare al presidenzialismo. Letta (Pd) boccia l'idea: "Superficiale e sbagliata"

Continua il botta e risposta tra la Meloni e Letta sulla legge elettorale in vigore: secondo il segretario del Pd potrebbe portare a “scenari da incubo”, come li ha definiti, con il centrodestra al 70%, mentre la leader di Fratelli d'Italia ricorda che il Rosatellum fu votato anche dal Pd. Letta le dà ragione, ma si difende: “Fu Renzi che lo impose”. Così l'ex premier, ora leader di Italia Viva, replica dicendo che Letta fa campagna per la Meloni e gli suggerisce di andare in ferie: “La sua campagna elettorale masochista sarà studiata” commenta. E aggiunge che solo il Terzo polo può bloccare il centrodestra. Il Pd però boccia l'ultima proposta di Fratelli d'Italia: una commissione bicamerale per valutare una riforma che porti al presidenzialismo. “L'idea che tutto si risolva dando in mano a uno tutto il potere - dice il segretario dem -, la trovo superficiale e sbagliata. Noi faremo vincere l'Italia democratica e progressista”. Ad attaccare Letta è anche il presidente dei 5 Stelle, Giuseppe Conte: “Basta balle e arroganza – afferma riferendosi a un commento di Trump sulla campagna elettorale del 'suo' Giuseppe – i dem si sono fiondati su questa notizia sperando di dimostrare che l'agenda del Movimento non è progressista”. E poi l'affondo alla Meloni sul reddito di cittadinanza: "Se lo toglie, scatena la guerra civile".

