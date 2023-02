BILATERALE Meloni incontra Scholz: "Cooperazione Italia-Germania fondamentale per UE"

“La cooperazione fra Italia e Germania è fondamentale per l'Unione Europea”. Così la premier Meloni, a Berlino per l'incontro con Scholz. Intesa necessaria per affrontare i temi più complessi, a partire dall'Ucraina, al centro del prossimo Consiglio europeo. “C’è una forte sintonia tra Italia e Germania” che hanno lavorato per sostenere “l’autodifesa di Kiev” e “continueremo a farlo - assicura la Meloni - fino a quando sarà necessario”. “Noi ci siamo e non faremo mancare il nostro sostegno per arrivare al dialogo. Aiutare l'Ucraina per portare gli attori al tavolo”, e annuncia che sarà a Kiev prima del 24 febbraio.

“Italia e Germania sono partner stretti nell’Europa e nell’Alleanza atlantica”, ribadisce il Cancelliere tedesco, che su sicurezza e difesa vede un'intesa con Roma: “Siamo determinati e compatti con gli Stati Nato nell’appoggiare l’Ucraina”. Ma non c'è solo la guerra, la migrazione è l'altra grande sfida europea, con Scholz che si dice convinto che potrà essere superata in Europa solo assieme: “È importante che ci adoperiamo per un sistema comune di asilo sulla base dei nostri valori della democrazia e dei diritti dell’uomo, con un giusto equilibrio fra responsabilità e solidarietà. Chi non ha diritto deve poter tornare al proprio paese di origine. Deve anche esser chiaro che ci devono essere vie legali per entrare nell’Ue perché abbiamo bisogno di forza lavoro in Europa”.

Sulla posizione migratoria, ribadisce Meloni, c’è la “necessità di operare per evitare il traffico di esseri umani e di intercettare i flussi prima del loro arrivo”. “Con la crisi in atto – aggiunge - si deve focalizzare che la questione migratoria è una questione di sicurezza”.

