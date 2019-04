LAVROV

Memorandum RSM-Russia: Nicola Renzi, "Non c'è nulla di segreto"; il contenuto sarà reso pubblico dopo la Commissione Esteri

In un'intervista al Segretario Renzi – che proporremo integralmente in un TG speciale che andrà in onda sabato - alcuni aspetti di un'intesa che potrebbe avere effetti importanti per la Repubblica.