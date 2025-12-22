INTERVISTE Memorandum San Marino-Malta, il commento dei firmatari: "Grande giorno per la diplomazia parlamentare"

Soddisfazione tra i parlamentari di San Marino e Malta dopo la firma del memorandum d'intesa che stabilisce un nuovo legame tra il Consiglio Grande e Generale e la Camera dei Rappresentanti maltese. Nella stessa giornata anche una Commissione congiunta. "Oggi è un grande giorno per la diplomazia parlamentare della Repubblica di San Marino - commenta Michele Muratori, presidente della Commissione Affari Esteri -. Con l'udienza, la celebrazione, la sottoscrizione di questo protocollo di intesa tra i nostri Parlamenti andiamo a testimoniare quanto siamo particolarmente vicini. Tanti spunti sono stati dati nella Commissione congiunta di cui vado particolarmente orgoglioso. Spunti di cui faremo tesoro".

"Con Malta, che è sempre stata vicina a San Marino - aggiunge Antonella Mularoni, componente della Commissione Esteri - abbiamo condiviso tanti momenti. Rispetto all'Unione Europea, loro hanno fatto una scelta di piena integrazione già da molto tempo. Questa amicizia potrà essere per noi importantissima, per riuscire ad affrontare al meglio le sfide che l'accordo di associazione porrà al nostro Paese".

"Le Commissioni - afferma Edward Zammit Lewis, componente della Camera dei Rappresentanti - sono importanti perché (coinvolgono, nda) anche i cittadini sulle sfide che rappresenta l'Unione Europea: il rule of law, i diritti fondamentali, l'accesso ai mercati per le imprese e per i cittadini sanmarinesi". "Possiamo fare tanto insieme - sottolinea Beppe Fenech Adami, componente della Camera dei Rappresentanti - perché c'è tanto in comune, tanto da imparare e insegnare da entrambe le parti. Auguro che questo accordo serva a rafforzare la collaborazione fra i due Paesi".

Nel video le interviste a Michele Muratori (presidente Commissione Affari Esteri), Antonella Mularoni (componente Commissione Affari Esteri), Edward Zammit Lewis (componente Camera dei Rappresentanti Malta) e Beppe Fenech Adami (componente Camera dei Rappresentanti Malta)

