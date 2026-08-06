Meno asfalto, più alberi: San Marino punta sulla depavimentazione per contrastare caldo e rischio idrogeologico

Meno asfalto, più verde: San Marino punta sulla depavimentazione per restituire spazio al terreno, agli alberi e all'acqua. Il provvedimento nasce dalla constatazione che molte superfici asfaltate o cementificate rendono le aree urbane sensibilmente più calde, esponendo il Titano ad un maggiore rischio idrogeologico e il rafforzamento delle cosiddette "isole di calore". Per invertire questa tendenza, il decreto promuove la sostituzione programmata delle superfici impermeabili con prati, alberature e superfici drenanti. Accanto agli interventi pubblici, il provvedimento introduce un incentivo rivolto anche ai privati: l'aliquota agevolata al 5% dell'imposta monofase per l'acquisto di alberi, arbusti, sementi e materiali vegetali destinati agli interventi di depavimentazione.

Il primo esempio è Piazzale Menicucci. Secondo le stime tecniche riportate dalla Segreteria, dopo la riqualificazione la temperatura superficiale del suolo potrà diminuire fino a 25 gradi, fino al 90% dell'acqua piovana potrà infiltrarsi nel terreno anziché finire nella rete fognaria e la temperatura dell'aria circostante potrà ridursi fino a 5 gradi nelle giornate più calde. Tra le prossime aree individuate figura anche il Parcheggio 6. La scelta sammarinese si inserisce in una strategia sempre più diffusa nelle città europee per adattarsi ai cambiamenti climatici. In Italia, Genova è stata la prima città a inserire la depavimentazione nel proprio Piano urbanistico comunale, introducendo incentivi per i privati che sostituiscono asfalto e cemento con aree verdi. Proprio con il Comune ligure la Segreteria di Stato ha avviato un confronto diretto durante la predisposizione del decreto, per approfondire un modello che oggi rappresenta uno dei riferimenti nazionali sul tema. Un'impostazione che, pur con strumenti diversi, richiama l'approccio scelto anche dal Titano.





Nel video l'intervista al Segretario di Stato al Territorio, Matteo Ciacci











