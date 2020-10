Mercoledì con Rete: focus su Sanità e Interni

Porte aperte nella sede del Movimento anche per tutti i mercoledì di ottobre. Un momento di confronto voluto da Rete proprio per dare voce alle domande e alle proposte dei sammarinesi. "Appuntamenti sempre molto partecipati - dice Matteo Zeppa -, utili per trarre spunto dalle osservazioni e dai quesiti della gente e da qui partire per impostare iniziative". Diversi i temi toccati, e se nel passato appuntamento era stata la giustizia al centro delle riflessioni e delle richieste di chiarimento, ieri si è parlato soprattutto delle tematiche afferenti alle segreterie gestite dai due rappresentanti di Rete, Roberto Ciavatta ed Elena Tonnini, vale a dire, Segreteria Sanità e Segreteria Interni.