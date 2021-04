Messaggio all'aula della Reggenza: riconoscenza a chi ha operato in prima linea nella lotta alla pandemia

In apertura di sessione i Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, nella prima seduta dall'insediamento, si sono rivolti all'aula auspicando un clima rispettoso e collaborativo, impegnandosi con spirito di servizio nello svolgimento del loro ruolo super partes. Espressa vicinanza alla comunità sammarinese che, provata da oltre un anno di pandemia, ha saputo esprimere il meglio di sé stessa. La Reggenza si è compiaciuta anche per l'andamento della campagna vaccinale, condizione necessaria per arrivare alla piena riapertura di tutte le attività economiche. Rinnovata la riconoscenza a tutti coloro che hanno operato in prima linea nel contrasto della pandemia e nella campagna vaccinale. Invitata la politica ad operarsi portando avanti riforme urgenti e a porre al centro dell'attenzione i giovani, le famiglie più vulnerabili, lo sviluppo sostenibile. Espresso inoltre un ringraziamento alla Reggenza precedente. Commemorato il recentemente scomparso Giovanni Ragini, consigliere per una legislatura. Tutte ammissibili le Istanze d'Arengo presentate domenica 4 aprile.

Il discorso pronunciato dalla Reggenza