Messaggio degli Ecc.Mi Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi in occasione del Natale 2024

Care Concittadine e cari Concittadini,

nell’imminenza delle Festività Natalizie desideriamo rivolgere a tutti Voi un augurio affettuoso e cordiale. Con la volontà di condividere il significato di una ricorrenza dall’alto valore religioso e civile, auspichiamo che essa non si esaurisca in una formale rappresentazione, ma contribuisca, nell’universalità del messaggio cristiano, alla concordia e a rafforzare le premesse per riconoscere uguale spazio e pari dignità per tutti gli uomini.

Per queste festività e in questa contemporaneità internazionale molto conflittuale, abbiamo scelto come icona e come messaggio augurale l’immagine dipinta di una figura femminile che personifica la pace che è presente nella Sala del Consiglio Grande e Generale di Palazzo Pubblico. Come un monito, rafforzato dall’ immagine dell’ulivo, l’affresco è posto al di sopra di una delle porte di ingresso a questo emblema identitario, sede delle più alte Istituzioni democratiche della nostra Repubblica.

La nostra speranza è che l’immagine di auspicio raffigurata, possa sempre ispirare la concordia in ogni luogo e in ogni animo per riannodare, incessantemente, le ragioni universali della pace. Solo così il Natale potrà identificarsi nel suo originario messaggio di pace e di giustizia.

Solo così avremo celebrato degnamente l’evento della Natività ed avremo fatto nostro il messaggio di fiducia e di speranza per quanti vivono momenti di sofferenza e di difficoltà per ritrovare sempre insieme, come persone e come Comunità, il senso della nostra umanità, il coraggio delle nostre scelte, la fiducia nel nostro futuro.

Care Concittadine e cari Concittadini, Buon Natale a Voi ed alle Vostre Famiglie.