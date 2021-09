Messaggio dei Capitani Reggenti in occasione della giornata internazionale della democrazia

La Giornata Internazionale della democrazia rappresenta un momento per riflettere ogni anno sul valore della democrazia, per una rinnovata consapevolezza che è necessario un impegno costante, da parte delle Istituzioni e dei cittadini, a sostegno di un processo imperfetto e mai definitivamente compiuto quale è la democrazia.

Conquista – tra l’altro – mai acquisita per sempre. Le situazioni di crisi, forse più di altri momenti, ne evidenziano fragilità e le molteplici e sempre nuove minacce. Ma la qualità di una democrazia si misura anche dalla sua capacità di rafforzarsi confrontandosi con l’esperienza, con le difficoltà, con i propri errori e i propri limiti.

Con questo intento, il Segretario delle Nazioni Unite, ci invita in questa giornata a trarre insegnamento dalla pandemia con cui ci stiamo ancora confrontando, dalle criticità che essa ha determinato e reso più gravi, dai rischi connessi alle soluzioni d’emergenza adottate per contenere il contagio e limitare le drammatiche conseguenze di un evento che ha colto impreparati popoli e Stati.

Sono le condizioni di profonda ingiustizia e disuguaglianza, anche nell’accesso ai sistemi sanitari e ai vaccini, a porre in crisi le nostre democrazie, così come le tante situazioni di marginalità che escludono persone e comunità dalla rappresentanza e da quella partecipazione ai processi decisionali che rendono il concetto stesso di democrazia un valore e un obiettivo. Inscindibile è anche quel rapporto tra democrazia, stato di diritto e rispetto dei diritti fondamentali, in particolare delle persone più fragili, che l’emergenza sanitaria ha contribuito drammaticamente a porre al centro della nostra attenzione e preoccupazione.

Un’esperienza che, indubbiamente, resterà quale monito a vigilare e ad adoperarci per rafforzare la capacità delle nostre democrazie di rispondere ad ogni sfida, anche la più difficile e impegnativa, nel rispetto di quei principi di tutela dei diritti fondamentali, di uguaglianza, di partecipazione e di responsabilità nell’interesse comune - in cui è riposta l’autentica forza delle nostre democrazie.

E un attenzione particolare, in questa ricorrenza, rivolgiamo alle nuove generazioni, a tutti coloro che hanno la responsabilità della loro formazione, affinché proprio i giovani possano diventare i più convinti custodi di una democrazia che esige da parte di ogni cittadino una piena consapevolezza dei propri diritti così come delle proprie responsabilità.

