Messaggio del PDCS, in occasione del 73esimo anniversario del partito Richiama gli ideali fondativi del partito, guarda all'oggi, auspicando quello che definisce un “riarmo delle coscienze” nel sostenere la realizzazione umana del singolo

“Sostenere la persona, per il futuro del Paese”: è lo slogan dell'ultimo Congresso della Dc e, insieme, ideale che 73 anni fa è stato il motore per la nascita del partito. “La piena realizzazione umana del singolo – scrive la DC – è l'unica strada per il vero bene di tutti”, chiedendo che anche oggi l'impegno politico sia indirizzato a rendere questo obiettivo sempre più concreto. Guarda agli effetti della pandemia nel creare nuove diseguaglianze e si appella ad una “nuova mobilitazione” - così la chiama - da opporre al rischio di nuovi conflitti.

Un “riarmo delle coscienze necessario”, al quale una realtà come San Marino può portare un valore aggiunto “di libertà e di consapevolezza”. Ricorda la capacità del Paese di resistere agli attacchi delle visioni populiste e di difendere le esperienze di partito, riuscendo così a conservare un'idea concreta e vissuta sul campo di libertà – libertà costituzionali, di convivenza civile – consolidando nel tempo il senso del proprio progetto politico”. Richiama e allarga l'invito espresso proprio durante l'ultimo Congresso DC dall'onorevole Mauro, a “tenere caro il partito”, quale “esperienza di democrazia vera e sostanziale”, senza la quale “viene meno l'amore al destino delle persone e di una nazione; viene meno la capacità di mettere a fuoco le sfide della storia”.



