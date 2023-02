Metsola a Roma: l'Italia ha un ruolo centrale in Europa"

La presidente del Parlamento europeo a Roma per ribadire il ruolo dell'Italia L'Italia ha un ruolo centrale in Europa. il parlamento ascolterà sempre le necessità dei cittadini”. Così la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola alla presentazione dello spazio "Esperienza Europa" a Roma, dedicato a David Sassoli. Di fronte a "inflazione elevata, imprese in difficoltà, caro-energia, dobbiamo sfruttare la nostra principale risorsa, il mercato unico. Il New Generation Eu mette l'Europa dal lato giusto della storia, bisogna continuare in questa direzione”.

La presidente ha citato l'impegno di Sassoli ad avvicinare i cittadini al Parlamento Europeo. Non a caso la visita a Roma è iniziata tra la gente, con una passeggiata a Campo de' Fiori con Gualtieri. Il sindaco, per diversi anni europarlamentare, l'ha accolta ai piedi di Palazzo Farnese e l'ha accompagnata in una visita tra botteghe, liutai, pizze calde con tanto di tappa dai fiorai. La Presidente ha incontrato le più alte cariche dello Stato.

Il conflitto in Ucraina, energia e le sanzioni alla Russia al centro dell'incontro avuto a Palazzo Giustiniani con il presidente del Senato Ignazio La Russa. Metsola ha poi incontrato il presidente della Camera Lorenzo Fontana, che proposto la promozione di un percorso di analisi della situazione nel Mediterraneo mentre è saltato quello con la premier Meloni, ancora influenzata. In Quirinale il colloquio con il presidente Sergio Mattarella ha concluso la visita della numero Uno della eurocamera, incentrata sui temi forti del momento: Ucraina, Qatar gate, energia e Mediterraneo. Il Capo di Stato aveva ricevuto in mattina al quirinale Wang Yi, capo della diplomazia cinese, già ministro degli Esteri, che dopo Parigi e Roma proseguirà il tour europeo con Monaco, Budapest e Mosca.