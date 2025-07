Michela Pelliccioni lascia Domani Motus Liberi: su Accordo UE serve “equilibrio” e “unità”

In mattinata la Consigliera ha formalizzato la decisione consegnando una lettera alla Reggenza. L'approccio del Partito sul dossier Accordo di Associazione – sottolinea ai nostri microfoni - “non è più in linea con i miei valori e la mia visione del futuro di questo Paese”. Non un addio alla Politica, quello di Michela Pelliccioni. Dall'odierna seduta consiliare sarà Indipendente di Opposizione. “Non è il momento di parlare né di liste né di partiti politici, perché questo è un momento che ha bisogno di altro; ha bisogno di persone che abbiano una visione, ha bisogno di persone che siano equilibrate e motivate nella scelta del bene del Paese”.