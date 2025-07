CONSIGLIO GRANDE E GENERALE Michela Pelliccioni lascia Domani Motus Liberi: su Accordo UE serve “equilibrio” e “unità” In mattinata la consegna della lettera alla Reggenza. Sarà Consigliere Indipendente di Opposizione

“E' stata una scelta, ci tengo a dirlo, fatta con il cuore; per il senso di responsabilità che ho assunto verso il Paese in cui vivo e che amo profondamente”. Decisione forte – quella di Michela Pelliccioni -, forse anche da un punto di vista emotivo; e formalizzata di prima mattina consegnando una lettera ai Capitani Reggenti. All'origine dell'addio a Domani Motus Liberi, posizioni ormai troppo distanti sul dossier che più di ogni altro potrebbe segnare la traiettoria del Paese. “Soprattutto dopo la sessione consiliare del 14 di luglio, durante il Comma Comunicazioni, Domani Motus Liberi – afferma - ha tenuto una linea politica che non è più in linea con i miei valori e soprattutto con la mia visione del futuro di questo Paese. Sto parlando in particolare dell'Accordo di Associazione europea”. Forse ha segnato un punto di non ritorno la scelta di DML di non condividere l'odg sottoscritto da tutte le altre forze sull'Accordo, e di presentarne invece uno alternativo. Il Paese pare stia vivendo un momento di “tempesta silenziosa” - dice Pelliccioni –; fatto di “parole urlate”, di “rimandi” che danneggiano la Repubblica. “Un danno sostanziale, in quanto questo Accordo è essenziale, vitale per il nostro sistema finanziario; e ha ricadute, chiaramente, sulle imprese, sui nostri giovani e sulle famiglie”. Pelliccioni sottolinea come nel Paese vi siano persone “che stanno resistendo”, “costruendo”, e confidano nel futuro. Da qui la conferma del suo impegno in Politica e nel Consiglio; in qualità ora di Indipendente di Opposizione. “Sarà una posizione di equilibrio – puntualizza -, ma soprattutto una posizione che guarda al futuro; ed è una posizione che deve cercare sicuramente l'unità in questo momento. Non è il momento di parlare né di liste né di partiti politici perché questo è un momento che ha bisogno di altro, ha bisogno di persone che abbiano una visione, ha bisogno di persone che siano equilibrate e motivate nella scelta del bene del Paese”. Scelta politica, dunque. Motus perde un Consigliere, rispetto ai 5 iniziali di questa Legislatura. Da Pelliccioni nessun messaggio particolare ai suoi ormai ex compagni di viaggio; perché credo che “abbiano parlato – rimarca -, le discussioni durante il Comma Comunicazioni”, soprattutto; “abbiano parlato di scelte veramente diverse ed inconciliabili in questo momento”. In particolare “per quello che riguarda i valori, che per me sono fondamentali e che comunque rappresentano anche chiaramente le persone che mi hanno votato e mi hanno dato fiducia”.

Nel servizio l'intervista a Michela Pelliccioni - Indipendente di Opposizione

