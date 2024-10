Michele Chiaruzzi (Dir. CRRI) e il ruolo dell'Europa tra due guerre L'intervento di Michele Chiaruzzi, Direttore del Centro di Ricerca per le Relazioni Internazionali dell'Università di San Marino

“L'Europa ha due ruoli completamente diversi nelle due guerre in corso, guerra in Ucraina e quella in Medio Oriente – osserva Michele Chiaruzzi, Direttore del CRRI dell'Università di San Marino - In Medio Oriente notiamo una disunione degli europei e anche una inconsistenza, tutto sommato, della politica estera europea, come unità politica. Invece, sul versante della guerra in Ucraina, è l'esatto contrario: gli europei sono assolutamente uniti nel sostegno, dal punto di vista non solo dei finanziamenti, ma anche degli armamenti, alla Ucraina e alla sua difesa. Questo ci dà la portata, da un lato, dell'importanza esistenziale per l'Unione Europea di una guerra sul territorio europeo – peraltro, combattuta da uno stato associato all'Unione Europea come l'Ucraina, che, anzi, addirittura è candidato all'ingresso – e dall'altro della distanza di un conflitto, quello mediorientale, peraltro di lunghissimo periodo, che non coinvolge direttamente gli europei”.

