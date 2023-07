Ministra della Giustizia del Liechtenstein a San Marino: nuove collaborazioni in tema giudiziario e trust

E' un visita ufficiale all'insegna della collaborazione quella della ministra della Giustizia del Liechtenstein, Graziella Marok-Wachter. La giornata di incontri istituzionali si è aperta in mattinata a Palazzo Begni dove la ministra è stata ricevuta dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari. Sempre al Begni il confronto tra i rispettivi rappresentanti: per il Titano il segretario di Stato alla Giustizia, Massimo Andrea Ugolini.

I campi per nuove collaborazioni sono diversi, ma si focalizzano soprattutto sulle materie di competenza dei rispettivi dicasteri: la giustizia. Tra le tematiche al centro anche le norme in materia di trust e gestione dei patrimoni per "valorizzare le rispettive specificità" nel panorama europeo.

A Palazzo Pubblico l'udienza con i Capitani Reggenti, Alessandro Scarano e Adele Tonnini. Dai capi di Stato un riferimento all'amicizia che lega i due piccoli Stati - relazioni che negli ultimi tempi si sono intensificate - e alla recente riforma della giustizia. La Reggenza ha ricordato l'importanza della concertazione tra Paesi anche in questi ambiti, con l'obiettivo di una "giustizia sempre migliore", tramite il contrasto alla corruzione e la "promozione della trasparenza" in ambito giudiziario. Sullo sfondo i principi internazionali e i diritti umani.

Nel video le interviste a Graziella Marok-Wachter (ministra della Giustizia Liechtenstein) e Massimo Andrea Ugolini (segretario di Stato Giustizia)

